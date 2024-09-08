Против рэпера Моргенштерна возбуждено уголовное дело в РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Уголовное дело завели против признанного иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

"В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах")", – рассказал собеседник агентства.

По словам источника, певец длительное время занимался публикацией материалов в своем Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента. Минимальным наказанием по данной статье является штраф до 300 тысяч рублей, а максимальным – вплоть до двух лет лишения свободы.

В конце июня прокуратура Москвы направила материалы в СК РФ для возбуждения уголовного дела в отношении Моргенштерна за уклонение от исполнения обязательств иностранного агента.

Отмечается, что он дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

