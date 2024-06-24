Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против рэпера Моргенштерна

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Прокуратура Москвы направила материалы в СК РФ для возбуждения уголовного дела в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за уклонение от исполнения обязательств иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента <...>, однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", – объяснили в телеграм-канале прокуратуры.

В ведомстве добавили, что материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании рэпера, согласно статье 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

Ранее прокуратура Москвы провела проверку и выявила признаки уголовного преступления в действиях признанных в РФ иноагентами Яны Трояновой, Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) и Тамары Эйдельман.

Ведомство направило в следственные органы материалы об уголовном преследовании Трояновой по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды"). Также прокуратура начала уголовное преследование Гырдымовой в соответствии со статьей 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах"). Между тем материалы в отношении Эйдельман были направлены по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").