Уголовное дело может быть заведено на Монеточку и Троянову

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Прокуратура Москвы провела проверку и выявила признаки уголовного преступления в действиях признанных в РФ иноагентами Яны Трояновой, Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) и Тамары Эйдельман, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Иноагент Яна Троянова в интервью для одного из каналов сделала публичное заявление, содержащее высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских", – указали в сообщении.

После этого столичная прокуратура направила в следственные органы материалы об уголовном преследовании Трояновой, согласно статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды").

Певица Монеточка, по информации ведомства, ранее уже дважды привлекалась к административной ответственности за несоблюдение статуса иноагента, продолжая распространять сообщения без указания на принадлежность к иностранному агенту.



Из-за этого прокуратура начала уголовное преследование певицы, согласно статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

Также, указали в пресс-службе, сотрудники нашли в Сети публичный канал Эйдельман, где она выразила неуважение защитникам Отечества и дню воинской славы РФ. Материалы проверки, согласно статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), были также направлены в следственные органы, подчеркнули в прокуратуре.

Монеточка была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года. Указывалось, что она получала финансы от иностранных источников, а также собирала средства в поддержку Украины. Также она выразила несогласие с СВО.

