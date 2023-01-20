Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Минюст РФ включил певицу Монеточку в реестр иноагентов, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Е. А. Гырдымова (настоящее имя певицы. – Прим. ред.) получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны – Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине", – указали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что артистка в настоящий момент проживает за пределами РФ.

Помимо Монеточки, в реестр иноагентов включили основателя общественного проекта "Гулагу-нет!" Владимира Осечкина и проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK", а также депутата Мосгордумы Дарью Беседину, видеоблогера Антона Пикули, активиста Ибрагима Яганова и блогера Вадима Харченко.

Накануне правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ состоит из 58 пунктов на четыре раздела, которые предусматривают порядок осуществления госконтроля, мер правового реагирования и обжалования решений и действий должностных лиц.

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