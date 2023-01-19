Правительство РФ утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Соответствующее постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное положение устанавливает порядок организации и осуществления государственного контроля за гражданами РФ, внесенными в реестр иноагентов.

Положение состоит из 58 пунктов. В документе выделены четыре раздела: общие положения, осуществление государственного контроля, меры правового реагирования, обжалование решений органов госконтроля и действий (бездействия) его должностных лиц.

Постановление кабмина подписано в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона ("О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием").

Согласно документу, среди задач госконтроля обозначены предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Уточняется, что Минюст России и его территориальные органы во взаимодействии с иными органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами осуществляет госконтроль.

Из постановления следует, что госконтроль осуществляется посредством проведения контрольных мероприятий. При этом плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще раза в год.

Ранее стало известно, что с 1 декабря 2022 года в России вступило в силу распоряжение кабмина, по которому Минюст может публиковать персональные данные физических лиц, получивших статус иностранных агентов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В реестре иноагентов могут быть указаны их ФИО, дата рождения, ИНН и СНИЛС, а также основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.

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