Депутат предложила запретить актерам-иноагентам сниматься в фильмах за бюджетный счет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Актерам, признанным в РФ иноагентами, необходимо запретить сниматься в фильмах за бюджетный счет. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Драпеко.

"Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счет, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния", – цитирует ее РИА Новости.

При этом, как отметила Драпеко, вырезать сцены с актерами-иноагентами не стоит, поскольку фильм является продуктом коллективного творчества и создается при совместной работе сценаристов, режиссеров и других специалистов.

Ранее Драпеко предложила лишать артистов присвоенного им звания указом президента России. Таким образом парламентарий отреагировала на поведение артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), который произнес со цены в Дубае украинский националистический лозунг.



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