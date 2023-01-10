Депутат ГД предложила лишать артистов званий указом президента

Фото: Агентство "Москва"

На федеральном уровне необходимо создать закон, который будет лишать артистов указом президента их званий. Так депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на ситуацию с украинским лозунгом, который на своем концерте произнес артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом).

"Ну пока у нас такого нет, я считаю, что это нужно разработать, такой механизм (лишения наград и званий. – Прим. ред.). Я думаю, что сначала мы поговорим внутри комитета, а потом уже пленарное заседание. Надо с комитетом по законодательству поговорить, с комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет", – цитирует Драпеко РИА Новости.

Ранее в Сети распространилось видео, на кадрах которого Галкин произнес украинский националистический лозунг в ходе концерта в Дубае.

Во время своего выступления шоумен заявил, что его попросили быть нейтральным, однако он не может этого сделать.



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