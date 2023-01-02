Миронов призвал лишить Меладзе всех званий

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал отобрать у российского певца Валерия Меладзе все звания. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что Меладзе, присутствуя на вечеринке за рубежом, поддержал украинский лозунг. Однако позже артист заявил, что остается "вне политики".

"Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот "артист" свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо", – говорится в его публикации.

Кроме того, по мнению Миронова, тот факт, что певец устраивает вечеринки за рубежом, уже говорит о многом.

В Сети ранее распространялась информация, что в столичных школах запретили включать песни Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), Валерия Меладзе, Земфиры, Манижы, Макса Барских, Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) и других.

Однако выяснилось, что департамент образования Москвы не спускал школам стоп-лист по музыкальному оформлению праздничных новогодних мероприятий. В ведомстве подчеркнули, что в образовательных учреждениях работают настоящие профессионалы, которые могут сами выбирать "достойную для детского праздника" музыку.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!