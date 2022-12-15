Власти Москвы прокомментировали сообщения о запрете ряда музыкантов на школьных дискотеках

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный департамент образования не спускал школам Москвы стоп-лист по музыкальному оформлению праздничных новогодних мероприятий.

В Сети ранее распространялась информация, что в столичных школах запретили включать песни Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), Валерия Меладзе, Земфиры, Манижы, Макса Барских, Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) и других.

В столичном департаменте же поведали, что не ограничивали образовательные учреждения в выборе музыки.

"У столичных школьников прекрасно развит вкус, и они сами способны подобрать себе те композиции, которые создадут им праздничное настроение", – говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что в школах работают настоящие профессионалы, которые могут сами выбирать "достойную для детского праздника" музыку.

Ранее суд оштрафовал Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Ему выписали штраф в размере 45 тысяч рублей.

До этого против рэпера возбудили административное дело за песню "Ойда". Прокуратура увидела в песне публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ.



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