Административное дело возбудили в отношении рэпера Oxxxymiron за песню "Ойда"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) возбудили административное дело за песню "Ойда". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, полученное в адрес Лиги безопасного интернета.

Прокуратура Санкт-Петербурга сочла, что в музыкальном произведении рэпера содержатся публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, а также позитивное отношение к отделению части РФ.

"В отношении Федорова М. Я. прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

В ходе проверки материала эксперты подтвердили версию прокуратуры. После этого ведомство потребовало от Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга запретить распространение композиции на территории РФ и стриминговых платформах.

Письмо с просьбой о проверке песни "Ойда" в адрес Генпрокуратуры РФ направила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В своем обращении она объяснила, что в песне содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, и заявила, что самого исполнителя необходимо проверить на причастность к участию в "экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы".

7 октября Минюст РФ включил рэпера Oxxxymiron в список иноагентов. В качестве причины такого решения было указано осуществление артистом политической деятельности. В графе об источниках его дохода указана Украина.



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