Лига безопасного интернета попросит проверить еще одну песню Oxxxymiron на экстремизм

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Лига безопасного интернета попросит Генпрокуратуру проверить песню Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) "Ойда" на экстремизм. Об этом написала директор лиги Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

По ее словам, в этой песне рэпера содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России. При этом Мизулина добавила, что проверять нужно не только песни, но и самого исполнителя на причастность к участию в "экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы".

"Вот ведь какая интересная выходит история. В начале года иноагент выступил против СВО, сбежал из России, а теперь вернулся с уже новой задачей от западных кураторов – бить по межнациональной повестке? Получил наказ?" – написала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что подстрекательство к разделу России на "то ли 35, то ли 85 квазигосударств" – одно из ключевых направлений у западных провокаторов.

Мизулина подчеркнула, что государство должно вести себя активнее в борьбе с внедренными в общественную жизнь России провокаторами. Она спросила, почему исполнителя нельзя сразу включить в перечень террористов и экстремистов после признания его песни экстремистской.

"Пусть блокируют все счета. Пусть исполнитель понимает, что засорять мозги подростков и молодежи идеями по развалу конституционного строя России нельзя. Нужно менять законодательство и подходы. Старые в текущей ситуации уже не работают", – заключила Мизулина.

Ранее песню рэпера "Последний звонок" признали экстремистской. Там якобы пропагандируется насилие и массовое убийство. В прокуратуре отметили, что в треке и видеоклипе "Последний звонок" нашли нарушения посредством комплексного психолого-лингвистического исследования.



Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов

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