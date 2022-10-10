Хвалившая Oxxxymiron депутат ГД оценила решение Минюста о признании его иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Признание Минюстом рэпера Oxxxymiron и писателя Дмитрия Глуховского иноагентами не связано с их творческой деятельностью. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Она пояснила, что министерство оценивает их гражданскую позицию по отношению к государству. Драпеко отметила, что раньше были случаи, когда люди "достаточно талантливые" предавали свою страну.

"Я считаю, что это две вещи абсолютно непараллельные – они могут быть и талантливыми, и в то же время предателями", – подчеркнула депутат.

Oxxxymiron попал в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 7 октября. В качестве причины такого решения указано осуществление артистом политической деятельности. В графе об источниках его дохода указана Украина. Тогда же пополнился и реестр СМИ-иноагентов. В него внесли российского автора серии постапокалиптических романов "Метро", писателя Дмитрия Глуховского, социолога Искэндэра Ясавеева и активистку Евгению Балтатарову.



Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов

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