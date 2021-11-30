В Госдуме рассказали, каким рэперам не грозит разбирательство за пропаганду наркотиков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В текстах Басты и Оксимирона нет пропаганды наркотиков, они поют о другом, заявила зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко радиостанции "Говорит Москва".

При этом она подчеркнула, что российское законодательство запрещает пропаганду наркотиков, а силовики имеют право привлекать нарушителей по этой статье.

"Поэтому, если рэперы позволяют себе такие вещи выдавать в информационное пространство публичное, то, конечно, они должны отвечать за свои слова. Как и любой другой гражданин", – отметила Драпеко.

Она добавила, что наказание должно быть соразмерно проступку.

Ранее сообщалось, что рэперу Григорию Ляхову, более известному как OG Buda, грозит штраф за пропаганду наркотиков в Сети. Соответствующие материалы поступили в Зюзинский суд Москвы. Данная статья предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей для гражданина, а также до 100 тысяч рублей для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

