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Культура

10:21

Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете

суды культура

Фото: instagram.com/budaog

Рэперу Григорию Ляхову, более известному как OG Buda, грозит штраф за пропаганду наркотиков в Сети. Соответствующие материалы поступили в Зюзинский суд Москвы, сообщает ТАСС.

"В суд поступил протокол в отношении Григория Ляхова, он составлен по части 1.1. статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета")", – заявили в суде.

Данная статья предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей для гражданина, а также до 100 тысяч рублей для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

Дату заседания, на котором будет рассмотрено дело OG Buda, в суде не уточнили.

Ранее Московский городской суд признал законным штраф Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью. Речь идет о двух видеоинтервью – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном. Журналиста оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков в двух интервью

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