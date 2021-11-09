Лейблу Rhymes Music грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея

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Музыкальному лейблу Rhymes Music грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей по делу о пропаганде наркотиков в песнях рэперов Моргенштерна и Элджея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зюзинского суда Москвы.

"В суд поступил протокол об административном нарушении в отношении ООО "Раймс мьюзик" по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотиков с использованием интернета"). По данной статье компании грозит штраф в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", – заявили в суде.

Там пояснили, что в тексте находящегося в открытом доступе трека Элджея Hello Kitty упоминаются наркотики, а в песне Моргенштерна "Виски на завтрак" имеется положительная характеристика их употребления.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов пообещал, что займется проблемой пагубного влияния рэперов на российскую молодежь. По его мнению, среди таких исполнителей есть те, которые несут гадость и тьму, их нужно на год или два отправлять в тюрьму.