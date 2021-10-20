Милонов назвал штраф Юрию Дудю слишком маленьким

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов считает штраф в размере 100 тысяч рублей слишком маленьким наказанием для Юрия Дудя. Об этом сообщает News.ru.
"Для него это как для нормального человека рубль. <...> Дудя нельзя сравнить с Моргенштерном, он талантливый, но должен чувствовать свою ответственность", – сказал парламентарий.
По его мнению, за пропаганду наркотиков, в особенности посредством СМИ, и вовсе следует приговаривать к условным срокам, а не выписывать штрафы.
Он также не считает ситуацию с наказанием Дудю нападкой на прессу, поскольку это защита общества от тех, кто пытается в угоду наркомафии склонить людей к толерантному отношению к наркотикам.
В среду Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотических средств в двух его интервью на YouTube и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в силу, защита планирует обжаловать его в апелляционной инстанции.
В материалах дела речь идет о двух видеоинтервью Дудя – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.
Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков в двух интервью
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