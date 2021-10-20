Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Зюзинский суд Москвы признал виновным в пропаганде наркотических средств в двух интервью на YouTube блогера Юрия Дудя и оштрафовал его на 100 тысяч рублей.
"Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по статье "Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета". Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Данное решение еще в силу не вступило. Его можно обжаловать в апелляционной инстанции.
Защитник Дудя Ильнур Шарапов уже заявил о планах обжаловать такое решение. Об этом сообщает ТАСС.
Пропаганду наркотиков в интервью обнаружила общественная организация "Лига безопасного интернета", позже это подтвердила экспертиза, проведенная Московским исследовательским центром.
В материалах дела речь идет о двух видеоинтервью журналиста – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.
18 июня суд вернул дело в отношении блогера в полицию без указания причин такого решения, а 1 июля повторно его зарегистрировал.
Защита блогера попросила Зюзинский районный суд столицы прекратить дело за отсутствием состава преступления.
Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков в двух интервью
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