Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков в двух интервью

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Зюзинский суд Москвы признал виновным в пропаганде наркотических средств в двух интервью на YouTube блогера Юрия Дудя и оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

"Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по статье "Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета". Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Данное решение еще в силу не вступило. Его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Защитник Дудя Ильнур Шарапов уже заявил о планах обжаловать такое решение. Об этом сообщает ТАСС.

Пропаганду наркотиков в интервью обнаружила общественная организация "Лига безопасного интернета", позже это подтвердила экспертиза, проведенная Московским исследовательским центром.

В материалах дела речь идет о двух видеоинтервью журналиста – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.

18 июня суд вернул дело в отношении блогера в полицию без указания причин такого решения, а 1 июля повторно его зарегистрировал.

Защита блогера попросила Зюзинский районный суд столицы прекратить дело за отсутствием состава преступления.