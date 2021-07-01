Дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд

Фото: youtube.com/"вДудь"

Зюзинский районный суд столицы повторно зарегистрировал материалы дела в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков.

"Дата судебного заседания пока не назначена", – сообщает Агентство "Москва".

Ранее суд вернул в полицию административное дело о пропаганде наркотиков в двух интервью Дудя.

Речь идет о двух материалах, среди которых интервью с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.

Материалы административного дела поступили в суд 10 июня. Официальные психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух видеозаписях журналиста.

