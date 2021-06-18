Дело о пропаганде наркотиков в интервью Дудя вернули в полицию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Зюзинский суд Москвы вернул в полицию административное дело о пропаганде наркотиков в двух интервью журналиста Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"), который был составлен в отношении Дудя, в орган, который его составил, то есть в полицию", – уточнили в суде.

Причина решения и иные детали не сообщаются.

Речь идет о двух видеоинтервью Дудя, среди которых интервью с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.

Материалы административного дела поступили в суд 10 июня. Уточнялось, что официальные психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух видеозаписях журналиста.

