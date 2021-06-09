В отношении блогера Хованского возбудили уголовное дело

Фото: СК РФ

В отношении блогера Юрия Хованского возбуждено уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма"), в отношении блогера Юрия Хованского (1990 года рождения)", – заявили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Сам задержанный признал вину и раскаялся в содеянном.

