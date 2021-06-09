Блогера Хованского задержали в Петербурге

Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"

Видеоблогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что блогер задержан по уголовному делу по статье 205. 2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). На данный момент неизвестно, в каком статусе находится Хованский.

Юрию Хованскому 31 год, он ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 миллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что Михаила Литвина, известного акциями с дорогими машинами, задержали в центре Москвы. Блогера задержали сразу после конкурса по раскраске машин.

Уточнялось, что участники должны были разрисовать свои авто с помощью аэрозольных баллончиков.