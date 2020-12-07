YouTube назвал самые популярные видео в России в 2020 году

Фото: youtube.com/LABELCOM

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные в 2020 году видеоролики в России. Первое место в рейтинге заняло шоу "Что было дальше?" с участием журналиста Юрия Дудя и певицы Лолиты Милявской, сообщает "Газета.ру".

В тройку также вошли интервью комика Алексея Щербакова в программе Дудя и выпуск "Вечернего Урганта" с участием исполнителя Моргенштерна.

Помимо этого, россияне активно смотрят ролики "За сколько минут опарыши съедят бургер", видео-челлендж "Вернулись в школу на один день" и "Гори гори ясно" Михаила Литвина, а также другие юмористические видео.

Ранее по версии Forbes программа "Что было дальше?" возглавила рейтинг самых прибыльных русскоязычных YouTube-каналов. Отмечалось, что годовая прибыль канала LABELCOM составила 3,55 миллиона долларов.

Второе место занял канал о технологиях Wylsacom с доходом 3,41 миллиона долларов в год. Тройку лидеров закрывает "Чикен Карри" с юмористическими шоу. Канал Александра Гудкова за год заработал 1,13 миллиона долларов.

