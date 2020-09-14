YouTube запустил аналог TikTok

18:35
Фото: depositphotos/2nix
YouTube запустил новый сервис Shorts, рассчитанный на любителей записывать 15-секундные видео, накладывать музыку и делиться полученным результатом с подписчиками, сообщается в официальном блоге видеохостинга.
Эксперты заявляют, что Shorts станет аналогом TikTok. Пользователи смогут склеивать несколько роликов, настраивать эффекты и скорость или использовать популярную музыку. Раньше без покупки лицензии у правообладателя YouTube блокировал ролик.
Раннее бета-тестирование Shorts стартует в Индии, где TikTok был заблокирован. Приложение пока будет работать с устройствами на ОС Android. Позже сервис планируется сделать доступным во всем мире и для гаджетов с операционной системой iOS.
Ранее китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, отказалась продавать Microsoft бизнес в США. Его выкупит производитель программного обеспечения Oracle, который по величине доходов находится на втором месте после Microsoft.
В начале июля сообщалось, что американские власти рассматривают вопрос о блокировке в стране TikTok. Они считают, что приложение может передавать личные данные пользователей администрации КНР.
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