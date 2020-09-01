69-летний физик рассказал, как ему удалось стать звездой TikTok

Всю свою жизнь Николай Милованов посвятил опытам по физике. Но самый главный эксперимент он поставил в 69 лет, выпустив свой первый обучающий ролик в TikTok. Видео мгновенно взорвало интернет, а его второй ролик набрал более 2 миллионов просмотров. В интервью Москве 24 Николай рассказал, как ему удалось добиться такого успеха и почему учитель, показывающий язык, – это круто.



"Преподавание – это то, что я умею делать лучше всего"

"Иногда сядешь в кресло после того, как запишешь ролик, и думаешь: Палыч, ты кандидат наук, что за ерунду ты делаешь? А потом говоришь себе: так, спокойно, давай работать над собой. Почитаешь отзывы: "Вы лучший учитель в моей жизни" или "Моя 6-летняя дочка в восторге", – и видишь, что они искренние".

Сам Николай закончил СпбГУ (тогда ЛГУ), потом остался в университете, занимался научно-исследовательской деятельностью, руководил дипломными и курсовыми работами студентов. Там же защитил кандидатскую диссертацию. С началом перестройки научному сообществу пришлось нелегко, и в конце 80-х Милованов организовал с университетским другом небольшую фирму.

Но ученики продолжали к нему тянуться, видя в преподавателе способность объяснять сложные вещи понятным языком. Так Милованов пришел к репетиторству, чем и занимается последние 16 лет.



Ребята часто стонут: "В школе объясняют – ни черта не понятно, все сложно, а к вам придешь, и Палыч все объяснит. И оказывается, что это несложно и не так страшно".

Сегодня кандидат наук работает в основном со школьниками, готовит их к экзаменам, поступлению в физмат-школы. Иногда помогает студентам по университетский программе. "Я понял и чувствую, что преподавание – это то, что я умею делать лучше всего. Ученики меня обычно называют наставником. Я никогда не учился в педагогическом вузе и считаю, что это мне дало определенное преимущество", – говорит Милованов.



Интересно, что сам Николай не сразу полюбил физику. "Мне "физичка" в 5-м классе написала незаслуженное замечание в дневник, что я якобы бегал по мягким стульям. Это была неправда, и отношение к учителю было перенесено на физику. Но когда я перешел в школу № 30, у нас был замечательный преподаватель. Там не было прыжков и смеха (все-таки другое время), но то, что он делал, для меня стало указанием направления, в котором я пошел и иду до сих пор".



Первый онлайн-успех

Первую попытку завести свой видеоблог в соцсетях Николай предпринял летом 2019 года, когда проходил курсы по работе с Instagram. Но как-то не пошло. "Мне показалось сложным разбираться во всех этих кнопочках и стратегиях", – признается Николай. Именно тогда он записал первый ролик с репликами "Шесть равно трижды два" и "Сдашь ЕГЭ и скажешь easy!", но выкладывать его в интернет не стал.



Успех пришел в марте 2020 года, когда физик разместил этот ролик в TikTok. Видео мгновенно набрало более 300 тысяч просмотров.



Конечно, я этого не ожидал. Но я естествоиспытатель, физик-экспериментатор, поставил эксперимент, увидел, что он удается. Это меня вдохновило, и я понял, что надо продолжать.

Уже на следующее утро Милованов записал ролик про "Пи-Пи-Пи-радиан в развернутом угле", который собрал более 2 миллионов просмотров. "Считаю, что Вселенная мне помогла, оценив волю к победе, наверное. Откуда этот ролик пришел? Ну, пришел, и я его записал. Он потребовал от меня меньше всего времени", – говорит физик-экспериментатор.

Все видео Николай снимает самостоятельно, и стихотворные рифмы для запоминания формул – это тоже его творчество. Преподаватель освоил в TikTok и Instagram только необходимый минимум, больше ему не надо, ведь "пока будешь обучаться тонкостям, поезд уйдет".

Нет скучным урокам

Однако не все оказались готовы принять такой формат преподавания, когда учитель прыгает, кривляется, высовывает язык и смеется. Коллеги Милованова часто говорят: "Да, супер, но мы так не можем".





"Конечно, у меня были моменты, когда я был на грани почти нервного срыва, когда казалось, что ничего не получается, эти ролики в TikTok... Но я парень позитивный и понимаю, что надо иметь веру в себя. И, помимо веры, надо еще трудиться, не сдаваться. Never give up!” – призывает Милованов.



Кто-то говорит, что так нельзя вести уроки: "Что? Преподаватель высунул язык?" Мое мнение, что преподаватель должен постараться донести знания до своей аудитории. И самое главное – показать им привлекательность процесса познания.

По словам Милованова, у учеников нередко встречается стереотип в головах, что образование – скучный процесс (физика – сложно, математика – нудно). "И стереотип этот рождается не без "помощи" тех учителей, которые ведут скучные, неинтересные уроки. Я считаю, это потому, что такие люди занимаются не тем, что они любят", – уверяет Николай.



Я никогда не говорил, что можно изучить физику через TikTok. Это "приглашение к танцу", к процессу познания. Когда я рассказываю про дивергенцию ротора, я там не прыгаю, не скачу и не высовываю язык. Ролик в TikTok – это 30-секундный набросок, чтобы снять отторжение к учебе.

Некоторые высказывают мнение, что с такой подачей материала преподаватель опускается до уровня подростков. Милованов парирует, объясняя необходимостью общаться с разной аудиторией на разных языках. "Если я выйду на виртуальную сцену перед учениками и начну слишком занудно рассказывать про корпускулярно-волновой дуализм, они скажут, что ни слова не понимают. Опа – и ушли", – уверяет преподаватель.

По мнению Милованова, даже серьезные люди могут позволить себе быть смешными. "Эйнштейн – один из гениев цивилизации. И его фотография с высунутым языком – это подсказка, что можно быть очень серьезным человеком и иногда делать что-то, что многим кажется вызывающим или неприемлемым. Я такой внутри. Я делаю свое преподавательское дело с одной целью в голове, чтобы мои ученики максимально усвоили то, что мы изучаем в данный момент".

Из интроверта в звезду TikTok

За полгода существования аккаунта физика-экспериментатора на него подписались более 150 тысяч человек. И несмотря на то что некоторые не принимают его методику, большинство людей все-таки оставляют благодарные и теплые отзывы. "Икона российского образования", "Где вы были, когда я сдавал ЕГЭ?", "Все смеются, а ведь я реально запомнила", "Вот такой мне нужен учитель", – лишь некоторые комментарии под его видео.



Сегодня Милованова узнают в супермаркетах, просят сделать совместное селфи, а восьмилетний внук говорит, что его дедушка – звезда интернета. Хотя, будучи абсолютно раскрепощенным в своих видеороликах, Николай признался, что до этого в жизни всегда был очень застенчивым, интровертом. И его огорчало, когда он не мог на неформальных мероприятиях спонтанно пошутить, и потом по вечерам думал, что можно было сказать, чтобы рассмешить людей. Этот навык пришел спустя десятилетия.



Коллеги говорят: "Николай, вы всю жизнь шли к тому, чтобы стать звездой TikTok".

"Оказывается, то, что ты можешь представить, ты можешь осуществить. Не мгновенно, но дорогу осилит идущий. Наибольшее счастье возникает у человека, когда он чувствует, что реализует те скрытые от глаз (и от своих же глаз) способности. Их можно унести с собой в могилу, а можно по-иному. Если ты несешь людям добро, знания, помогаешь им раскрыть самих себя, это очень хорошая цепная реакция. Развиваясь, мы помогаем развиваться другим людям". По мнению Милованова, это то, для чего стоит жить.