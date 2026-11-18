Столичный регион накрыл снегопад, который, по прогнозу синоптиков, продлится весь день 18 ноября. Растают ли первые сугробы в ближайшее время или зима полноценно вступила в свои права, расскажет Москва 24.

Пролежит до декабря?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Снегопад в столичном регионе начался утром 18 ноября. Согласно данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, высота снежного покрова в Москве уже составила 2 сантиметра – такой показатель зафиксировали утром сразу на нескольких метеостанциях: на ВДНХ, Балчуге и в Тушине.

В Подмосковье ситуация варьируется: в Михайловском и Клину высота снега достигла 1 сантиметра, в Волоколамске, Ново‑Иерусалиме и Наро‑Фоминске – 2 сантиметров, а в Можайске снежный покров оказался самым высоким и составил 3 сантиметра.

При этом снегопад будет идти целый день, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Во второй половине дня он немного ослабнет, а к вечеру снова усилится. В ночь на 19 ноября снег начнет переходить в смешанную фазу, начнется дождь. Также в течение дня местами будет идти дождь, местами даже до умеренного", – сказал он.

В пятницу, 20 ноября, днем обойдется без существенных осадков.

"И все эти дни – четверг, пятница, суббота – в Москве ожидается плюс 4–6 градусов. Но рассчитывать на то, что снег сойдет целиком, я бы не стал", – добавил специалист.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" За 18 ноября выпадет от 2 до 4 сантиметров осадков, поэтому для того, чтобы ему растаять, нужна не только теплая температура с дождями, но и достаточно продолжительный период – этих 3 дней, а учитывая, что ночью будет около 0, не хватит.

При этом к субботе, 21 ноября, на большей части Московской области снег сойдет, но местами, в частности в северных и северо-восточных районах, отдельные очаги сохранятся, подчеркнул эксперт.

"В воскресенье, 22-го числа, их станет еще меньше, но опять же полностью снежный покров сойдет не везде – особенно в полях, подлесках, в лесу он будет встречаться. А с началом следующей недели, где-то со вторника, 24 ноября, мы ждем уже и понижения температуры в зону отрицательных значений как днем, так и ночью, и новых снегопадов. И тот снег уже уйдет в зиму – во всяком случае тот, который будет выпадать на следующей неделе", – отметил синоптик.

Однако, учитывая, что и сегодняшний снег растает не полностью, можно сказать, что в отдельных районах он тоже долежит до начала декабря, резюмировал Ильин.



Снегопад в Москве может привести к сугробам высотой до 10 сантиметров

На фоне прогноза дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности. Для уборки и обработки трасс подготовили 174 единицы техники, в том числе 134 комбинированные дорожные машины. Была запланирована обработка региональных трасс с асфальтобетонным покрытием на заснеженных участках, а также на опасных отрезках, спусках и подъемах.

Комплекс городского хозяйства также отметил, что специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят нужные работы.

Ранее Евгений Тишковец предупредил, что 18 ноября ожидается резкое падение атмосферного давления – до барического дна в 730 миллиметров ртутного столба. Терапевт Александра Разаренова в беседе с Москвой 24 рассказала, что легче пережить это помогут сокращение экранного времени и количества потребляемых тонизирующих напитков. При этом она подчеркнула, что такая ситуация не означает резкого ухудшения самочувствия у всех: организму свойственно адаптироваться к изменениям окружающей среды, включая атмосферное давление, поэтому некоторые не заметят никаких изменений.

Водителям приготовиться

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ранее столичная Госавтоинспекция призвала москвичей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться за рулем на телефон во время снегопада. Пешеходам рекомендовали не спешить и пересекать проезжую часть только по переходу: в непогоду водителю труднее заметить человека, а машине – затормозить.

В свою очередь, столичный Дептранс настоятельно попросил автомобилистов не выезжать на дороги на летней резине. Тем, кто еще не начал поездку, посоветовали по возможности отказаться от нее хотя бы в часы пик. Находящимся за рулем рекомендовали избегать резких маневров, сбросить скорость и увеличить дистанцию, тормозить перед переходами заранее, а на спусках, подъемах, мостах и эстакадах проявлять особую осторожность.

В свою очередь, автоэксперт Дмитрий Фомин напомнил в разговоре с Москвой 24, что в условиях непогоды крайне важно убедиться в исправности стеклоочистителей и наличии зимней "незамерзайки".

"В случае если щетки дворников не справляются с поставленной задачей, важно оперативно их заменить", – подчеркнул он.



Кроме того, автомобиль должен быть заметен, поэтому специалист рекомендовал убедиться в исправности световых приборов и ходовых огней. Передвигаться стоит не просто с ходовыми, а включив ближний свет фар, так как видимость ухудшилась. При движении за городом сделать это тем более обязательно, предупредил он.





Дмитрий Фомин автоэксперт Синоптики прогнозируют большое количество осадков, соответственно, воды на дороге будет много. Значит, в вечернее и ночное время, особенно за городом, в низинах и на эстакадах возможна гололедица, в связи с чем необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В столичном Дептрансе отметили, что московский транспорт перешел на усиленный режим работы. Специалисты следят за состоянием инфраструктуры и подвижного состава, а все службы готовы оперативно реагировать на снегопады, гололед и перепады температур.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что ежедневно через рельсовый транспорт Москвы – МЦК, МЦД и метро – совершается около 10 миллионов поездок, чтобы снегопады не повлияли на привычный ритм города, сотрудники круглосуточно следят за состоянием путей, подвижного состава и инфраструктуры. В метрополитене очищают от снега пути в электродепо, стрелочные переводы и рельсы на открытых участках линий, отдельное внимание уделяют открытым станциям и подходам к вестибюлям. При ухудшении погоды число сотрудников и техники готовы оперативно увеличить.

На МЦК и МЦД вместе с перевозчиками – ЦППК, "Аэроэкспресс" и МТППК – усилен контроль за состоянием поездов, а в депо заранее провели дополнительные техосмотры, климатические установки перевели на зимний режим, а составы подготовили к работе при низких температурах.

Ранее операторы кикшеринга временно приостановили прокат электросамокатов и велосипедов в столице из-за ухудшения погоды. Ликсутов также призвал владельцев личных самокатов и велосипедов воздержаться от поездок до улучшения условий и воспользоваться городским транспортом.