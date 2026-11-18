Столичный регион накрыл снегопад, который, по прогнозу синоптиков, продлится весь день 18 ноября. Растают ли первые сугробы в ближайшее время или зима полноценно вступила в свои права, расскажет Москва 24.
Пролежит до декабря?
Снегопад в столичном регионе начался утром 18 ноября. Согласно данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, высота снежного покрова в Москве уже составила 2 сантиметра – такой показатель зафиксировали утром сразу на нескольких метеостанциях: на ВДНХ, Балчуге и в Тушине.
В Подмосковье ситуация варьируется: в Михайловском и Клину высота снега достигла 1 сантиметра, в Волоколамске, Ново‑Иерусалиме и Наро‑Фоминске – 2 сантиметров, а в Можайске снежный покров оказался самым высоким и составил 3 сантиметра.
При этом снегопад будет идти целый день, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Во второй половине дня он немного ослабнет, а к вечеру снова усилится. В ночь на 19 ноября снег начнет переходить в смешанную фазу, начнется дождь. Также в течение дня местами будет идти дождь, местами даже до умеренного", – сказал он.
В пятницу, 20 ноября, днем обойдется без существенных осадков.
"И все эти дни – четверг, пятница, суббота – в Москве ожидается плюс 4–6 градусов. Но рассчитывать на то, что снег сойдет целиком, я бы не стал", – добавил специалист.
При этом к субботе, 21 ноября, на большей части Московской области снег сойдет, но местами, в частности в северных и северо-восточных районах, отдельные очаги сохранятся, подчеркнул эксперт.
"В воскресенье, 22-го числа, их станет еще меньше, но опять же полностью снежный покров сойдет не везде – особенно в полях, подлесках, в лесу он будет встречаться. А с началом следующей недели, где-то со вторника, 24 ноября, мы ждем уже и понижения температуры в зону отрицательных значений как днем, так и ночью, и новых снегопадов. И тот снег уже уйдет в зиму – во всяком случае тот, который будет выпадать на следующей неделе", – отметил синоптик.
Однако, учитывая, что и сегодняшний снег растает не полностью, можно сказать, что в отдельных районах он тоже долежит до начала декабря, резюмировал Ильин.
Снегопад в Москве может привести к сугробам высотой до 10 сантиметров
На фоне прогноза дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности. Для уборки и обработки трасс подготовили 174 единицы техники, в том числе 134 комбинированные дорожные машины. Была запланирована обработка региональных трасс с асфальтобетонным покрытием на заснеженных участках, а также на опасных отрезках, спусках и подъемах.
Комплекс городского хозяйства также отметил, что специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и при необходимости проводят нужные работы.
Ранее Евгений Тишковец предупредил, что 18 ноября ожидается резкое падение атмосферного давления – до барического дна в 730 миллиметров ртутного столба. Терапевт Александра Разаренова в беседе с Москвой 24 рассказала, что легче пережить это помогут сокращение экранного времени и количества потребляемых тонизирующих напитков. При этом она подчеркнула, что такая ситуация не означает резкого ухудшения самочувствия у всех: организму свойственно адаптироваться к изменениям окружающей среды, включая атмосферное давление, поэтому некоторые не заметят никаких изменений.
Водителям приготовиться
Ранее столичная Госавтоинспекция призвала москвичей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться за рулем на телефон во время снегопада. Пешеходам рекомендовали не спешить и пересекать проезжую часть только по переходу: в непогоду водителю труднее заметить человека, а машине – затормозить.
В свою очередь, столичный Дептранс настоятельно попросил автомобилистов не выезжать на дороги на летней резине. Тем, кто еще не начал поездку, посоветовали по возможности отказаться от нее хотя бы в часы пик. Находящимся за рулем рекомендовали избегать резких маневров, сбросить скорость и увеличить дистанцию, тормозить перед переходами заранее, а на спусках, подъемах, мостах и эстакадах проявлять особую осторожность.
В свою очередь, автоэксперт Дмитрий Фомин напомнил в разговоре с Москвой 24, что в условиях непогоды крайне важно убедиться в исправности стеклоочистителей и наличии зимней "незамерзайки".
"В случае если щетки дворников не справляются с поставленной задачей, важно оперативно их заменить", – подчеркнул он.
Кроме того, автомобиль должен быть заметен, поэтому специалист рекомендовал убедиться в исправности световых приборов и ходовых огней. Передвигаться стоит не просто с ходовыми, а включив ближний свет фар, так как видимость ухудшилась. При движении за городом сделать это тем более обязательно, предупредил он.
В столичном Дептрансе отметили, что московский транспорт перешел на усиленный режим работы. Специалисты следят за состоянием инфраструктуры и подвижного состава, а все службы готовы оперативно реагировать на снегопады, гололед и перепады температур.
Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что ежедневно через рельсовый транспорт Москвы – МЦК, МЦД и метро – совершается около 10 миллионов поездок, чтобы снегопады не повлияли на привычный ритм города, сотрудники круглосуточно следят за состоянием путей, подвижного состава и инфраструктуры. В метрополитене очищают от снега пути в электродепо, стрелочные переводы и рельсы на открытых участках линий, отдельное внимание уделяют открытым станциям и подходам к вестибюлям. При ухудшении погоды число сотрудников и техники готовы оперативно увеличить.
На МЦК и МЦД вместе с перевозчиками – ЦППК, "Аэроэкспресс" и МТППК – усилен контроль за состоянием поездов, а в депо заранее провели дополнительные техосмотры, климатические установки перевели на зимний режим, а составы подготовили к работе при низких температурах.
Ранее операторы кикшеринга временно приостановили прокат электросамокатов и велосипедов в столице из-за ухудшения погоды. Ликсутов также призвал владельцев личных самокатов и велосипедов воздержаться от поездок до улучшения условий и воспользоваться городским транспортом.