Автоэксперт Бахарев перечислил популярные способы обмана в шиномонтаже

Москвичей призвали не затягивать со сменой летних автомобильных шин на зимние. На фоне этого активизировались сезонные мошенники, которые наживаются на автовладельцах. Как не лишиться денег при смене покрышек, рассказали эксперты в материале Москвы 24.

Успеть до холодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы смогут насладиться снегом и игрой в снежки уже во второй половине ноября, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина. При этом первый снег уже прошел в столице 3-го числа, а жителей города предупредили о возможном образовании гололедицы.

На фоне этого российским водителям рекомендовали не откладывать переход на зимние шины до декабря. Эксперт Олег Марков напомнил, что установленное законом требование использовать зимнюю резину действует с декабря по февраль, но фактически холода наступают сильно раньше.

Марков призвал ориентироваться на среднесуточную температуру воздуха, которая должна составлять около 7 градусов тепла. Такой показатель должен сохраняться на протяжении 3 дней подряд.

Особенно внимательными должны быть водители, которые часто ездят ночью и рано утром, когда температура опускается до 0. Таким автовладельцам стоит перейти на зимние шины значительно раньше остальных, добавил эксперт.

При этом с уходом тепла традиционно активизировались мошенники: они создают фишинговые сайты по продаже покрышек и размещают ложные объявления. Во всех случаях покупатель лишается денег, а иногда и персональных данных путем ввода данных карты на сайте лжепродавца или при предоплате.

Серьезная проверка

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин предупредил, что мошенники делают не только сайты-двойники сервисов и магазинов, но и устраивают различные привлекающие активности в группах и чатах.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Самый простой вариант попробовать вычислить мошенника – найти этот шиномонтаж или магазин на онлайн-картах, узнать их контакты, перейти на официальный сайт, а оттуда уже в социальные сети. Если найти упоминание о компании в Сети не получится, то стоит насторожиться.

В случае, если есть какие-либо сомнения, перед проведением платежа онлайн тоже нужно убедиться, что шиномонтажная или точка продаж реально существует по указанному адресу.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Ради безопасности лучше отдать предпочтение магазину, который можно физически посетить. Сайты сервисов нужно искать через официальные поисковики, которые отрабатывают механизмы реальных посещений. Не стоит доверять нейросетям, так как есть случаи мошенничества, когда через них продвигали фишинговые ссылки.

Специалист предупредил, что в случае хищения средств в результате мошенничества вернуть деньги будет очень сложно или практически невозможно. Поэтому при подозрительных действиях надо задавать вопросы и не бояться уточнений. Настоящая организация не будет пугать потенциального клиента отказами, торопить, негативно реагировать или просить перейти по подозрительным ссылкам ради оплаты, подчеркнул специалист.

Оплата после работы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В свою очередь автоэксперт, директор экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев рассказал, что снизить количество конфликтных ситуаций при сезонной смене шин поможет заранее зафиксированная цена.

"То есть, если колесо требует ремонта, кроме замены шины, то это дополнительный расход. Финальную цену лучше узнать заранее, желательно перед приездом в мастерскую", – подчеркнул он.

Также водители могут столкнуться с якобы неработающим сайтом, когда у покупателя таким образом выманивают наличные средства и не дают воспользоваться информацией. У шиномонтажа обязан быть прайс-лист с утвержденным перечнем работ и их стоимостью, в том числе в распечатанном виде. Цену мастер должен уметь объяснить, а не формировать ее волшебным образом, подчеркнул эксперт.



Владимир Бахарев автоэксперт, директор экспертного центра "Движение без опасности" При смене резины обязательно сделайте фотографии колес, чтобы знать, в каком состоянии имущество передается в руки мастера. Это не займет много времени, но зато потом объяснять, как появилась ссадина на ободе, будет значительно проще. При требовании компенсации фото пригодятся.

Особенно осторожными нужно быть водителям-новичкам, пояснил эксперт. Из-за трепетного отношения к своему первому авто они могут попасть под влияние мастеров, которые вводят в заблуждение по поводу цены и навязывают лишние услуги.

Эксперт добавил, что качественную мастерскую можно вычислить по нескольким критериям: фиксированная цена, оплата услуг после выполненной работы, выдача чека и наличие гарантии.

В случае, если права клиента были нарушены и уладить конфликт на месте с мастером не удалось, стоит вызывать полицию прямо в мастерскую. Уже сотрудники правопорядка решат, как поступить дальше, заключил эксперт.