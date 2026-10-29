Автоэксперт Фомин: зимние шины с протектором глубиной меньше 4,5 миллиметра нужно менять

Первый снег может выпасть в столичном регионе на следующей неделе, сообщили синоптики. В таких условиях автомобилистам стоит переобуть машины на зимнюю резину. Какие шины выбрать и когда ждать гололед, расскажет Москва 24.

Осадки в смешанной фазе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автомобилистам в Московском регионе рекомендуется переобуть машины на зимние шины в ближайшие выходные, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова. Это связано с тем, что среднесуточная температура воздуха вскоре достигнет 5 градусов тепла, при которой надо меня колеса, объяснила она.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал Москве 24, что комфортная температура без осадков сохранится в столичном регионе до конца недели. Эксперт связал это с влиянием антициклона.

"В пятницу днем в Москве – плюс 12 градусов, в субботу – плюс 8–10, в воскресенье – плюс 5. В ночные часы в пятницу и субботу температура воздуха будет понижаться до плюс 2–7 по области, в Москве – до плюс 4–6 градусов. В воскресенье – от 0 до плюс 5 градусов, местами по области не исключены заморозки. Тоже будет без осадков, поэтому снег мы вряд ли увидим", – отметил он.

По словам специалиста, ветер до конца недели начнет часто менять направление: в пятницу он будет дуть с юга, в субботу с востока, в воскресенье с севера со скоростью 3–8 метров в секунду.

"Атмосферное давление понизится: сегодня оно составит в городе порядка 755 миллиметров ртутного столба, в субботу – около 752 миллиметров, слабый рост будет наблюдаться в воскресенье. Но затем снова начнет понижаться, и в понедельник-вторник сохранится тенденция падения. К среде давление опустится почти до 740 миллиметров ртутного столба", – добавил синоптик.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В начале следующей недели начнется похолодание, но более заметное – к середине. В понедельник будет еще плюс 4–9, не сильно будет отличаться от воскресенья. В середине недели в дневные часы – до плюс 2–7 градусов, в том числе и в четверг. В ночные часы в этот период температура воздуха будет находиться в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов.

Кроме того, на следующей неделе пройдут осадки, в том числе в смешанной фазе.

"В середине недели, в четверг и в пятницу нас может посетить мокрый снег. Будет преобладать ветер северо-западных и северных направлений, по силе 2–5 метров в секунду", – подчеркнул эксперт.

При этом первую гололедицу можно увидеть как раз в середине следующей недели: во вторник прогнозируется небольшой дождь, а ночью будет подмораживать, резюмировал Ильин.

Проверка шин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С наступлением поздней осени или заморозков начинаются споры по поводу того, когда надевать зимние колеса, напомнил в беседе с Москвой 24 автоэксперт Дмитрий Фомин.

"Многие, особенно любители шипованной резины, говорят, что это нужно делать, когда выпадет снежный покров: якобы при езде по асфальту жалко шипы. Готов возразить: в декабре, январе, когда нет снега и голый асфальт, мы же не переобуваем автомобиль на летние шины. Шипы, может быть, и жалко, но зимние колеса сделаны, чтобы работать в отрицательных температурах. Летние этого делать не будут, поэтому переобувать автомобиль необходимо", – сказал он.





Дмитрий Фомин автоэксперт Много споров, какие шины устанавливать – шипованные или так называемую липучку. Последняя бывает двух видов: так называемые скандинавские шины и еврозима. К сожалению, в нашем климате еврозима не подходит, потому что это режим работы смеси резины до пяти – семи градусов мороза. В России более холодные зимы, так что эти колеса у нас работать не будут. Скандинавский тип шин для наших условий подойдет.

Эксперт подчеркнул, что ключевой критерий при выборе между шипованными и нешипованными шинами – тип дорожного покрытия, по которому автомобиль ездит чаще всего. Для эксплуатации в Москве предпочтительнее нешипованный вариант: городские дороги регулярно обрабатывают, благодаря чему гололед практически не образуется.

Для поездок за городом, где уборка снега и обработка трасс ведется гораздо реже, эксперт однозначно рекомендовал шипованные колеса, которые обеспечат более надежное сцепление с дорогой.

"Что касается смены резины по сроку службы, бывает, что протектор еще как новый, но колесам 10–12 лет. Резина уже деревянная, старая, работать в минусовых температурах не будет. В плане глубины протектора, по моему мнению, если этот показатель равен 4–4,5 миллиметра, однозначно пора менять колеса, потому что они должны работать с опиранием на твердую поверхность", – добавил Фомин.

Зимой на дорогах скапливается немало снега и воды – именно с этим справляется протектор шины. Его высота напрямую влияет на сцепление с дорогой: чем выше протектор, тем устойчивее автомобиль и тем увереннее водитель чувствует себя за рулем, отметил он.





Дмитрий Фомин автоэксперт Также многие ошибочно думают, что попозже поменяют колеса, а передвигаться будут аккуратно. Они не понимают, что автомобиль, который двигается намного медленнее потока, является препятствием и может создать аварийную ситуацию. При этом, естественно, вне зависимости от типа выбранных колес, двигаться всегда нужно внимательно, с соблюдением скоростного режима.

У многих второй комплект колес находится на дисках, что упрощает самостоятельную замену: одни поменяли на другие, не нужно стоять в очередях на шиномонтаж. Но если делать это самому, обязательно необходимо очистить посадочную ступицу и проверить давление шин, заключил Фомин.

