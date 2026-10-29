Москвичей предупредили о первой осенней гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первая гололедица этой осенью ожидается в столице 3 ноября. Об этом Москве 24 заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Первую гололедицу можно увидеть как раз в середине следующей недели, когда во вторник (3 ноября 2026 года. – Прим. ред.) может пройти небольшой дождь, а ночью будет подмораживать, – местами станет скользко", – рассказал собеседник.

По словам синоптика, до конца текущей недели ожидается хорошая погода под влиянием антициклона: без осадков, с небольшими колебаниями температуры. В пятницу, 30 октября, днем будет 12 градусов, 31-го числа – 8–10 градусов, а 1 ноября – 5 градусов.

В ночные часы 30 и 31 октября температура воздуха будет понижаться до 2–7 по области и до 4–6 градусов в столице. В первый день ноября ожидается от 0 до 5 градусов. Местами по области не исключены заморозки, однако осадки не прогнозируются.

"Ветер до конца недели начнет часто менять направление: в пятницу он будет дуть с юга, в субботу – с востока, в воскресенье – с севера со скоростью 3–8 метров в секунду", – отметил Ильин.

Атмосферное давление при этом понизится: 29 октября оно составит 755 миллиметров ртутного столба, а 31-го числа – около 752 миллиметров. Слабый рост будет наблюдаться 1 ноября, но затем снова начнет понижаться, и 2–3 ноября сохранится тенденция падения. К 4 ноября давление опустится почти до 740 миллиметров ртутного столба.

"В начале следующей недели начнется похолодание, но более заметное – к середине. В понедельник (2 ноября 2026 года. – Прим. ред.) еще плюс 4–9, не сильно будет отличаться от воскресенья. В середине недели в дневные часы до плюс 2–7 градусов, в том числе и в четверг (5 ноября 2026 года. – Прим. ред.). В ночные часы в этот период температура воздуха будет находиться в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов", – объяснил специалист.

Он уточнил, что на следующей неделе пройдут осадки, в том числе в смешанной фазе. 5 и 6 ноября ожидается мокрый снег. Ветер будет преобладать северо-западных и северных направлений, его скорость составит от 2 до 5 метров в секунду.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил, что "автомобильная зима" придет в Москву на следующей неделе. Для водителей наступит пора менять летнюю резину на зимнюю. Метеоролог напомнил, что при температуре ниже 5 градусов летние покрышки теряют свои свойства и не обеспечивают должного сцепления с дорогой.