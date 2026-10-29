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29 октября, 19:22

Политика

Обязательный призыв мужчин в армию введут в Литве с 2032 года

Фото: РИА Новости/стрингер

Государственный совет обороны Литвы принял решение о введении всеобщего призыва на срочную армейскую службу с 2032 года. Об этом сообщил президент Гитанас Науседа, передает ТАСС.

По его расчетам, ежегодно на службу будут привлекать около 7,5 тысячи военнообязанных.

"С учетом демографической ситуации мы получаем такую цифру. Девушки также смогут служить, но на основе принципа добровольности", – отметил президент.

В 2026 году срочную службу пройдут более 5 тысяч военнообязанных. Их выберет компьютерная программа из сводного списка по принципу случайности. Больше людей армия пока принять не может – не хватает инфраструктуры и инструкторов. Этот дефицит необходимо восполнить к 2032 году.

Ранее замглавы Минобороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая поддержала обязательный призыв женщин на службу. При этом она призвала дать шанс добровольцам, которые хотят служить в армии по собственному желанию.

Обязательная военная служба была приостановлена в Польше в 2009 году и заменена добровольной.

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