В Минобороны Польши поддержали идею о призыве женщин на службу

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Замглавы Минобороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая поддержала обязательный призыв женщин на службу. Ее слова передает радиостанция RMF FM.

"Я, Магдалена Собковяк-Чарнецкая, являюсь сторонником (службы по призыву. – Прим. ред.), однако у меня есть коллеги, которые являются явными противниками. Дискуссия продолжается", – сказала она.

По словам замглавы ведомства, служба в армии могла бы стать обязательной не только для мужчин. При этом она призвала дать шанс добровольцам, которые хотят служить в армии по собственному желанию.

Обязательная военная служба была приостановлена в Польше в 2009 году и заменена добровольной. Однако официальной отмены всеобщей воинской повинности не происходило.

Ранее экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог поддержал мобилизацию женщин в ВСУ. По его словам, женщины могут воевать не хуже мужчин. Он привел в пример свою дочь, которая окончила военную академию и участвовала в операции в Афганистане.

