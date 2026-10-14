Отопительный сезон стартовал в 72 регионах России

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Отопительный сезон стартовал в 2 303 муниципалитетах в 72 регионах России. Об этом сообщил Минстрой РФ в MAX по итогам совещания с регионами и главными распорядителями бюджетных средств.

Ранее сообщалось о перебоях с отоплением в некоторых регионах после начала сезона. В частности, речь шла о Пермской и Челябинской областях, Красноярском крае, Омске и Нижнем Новгороде.

По словам эксперта Людмилы Жгун, в основном сбои происходят из-за проблем во внутренних системах домов. Тепло не поступает из-за перекрытых кранов в некоторых квартирах, засоров в стояках или батареях.

Тем временем в Москве заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут обратиться к специалистам, если их батареи после старта сезона остались холодными. Консультации проводятся круглосуточно.