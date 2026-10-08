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08 октября, 18:45

Политика

Мантуров поручил оценить готовность соцобъектов к бесперебойной работе зимой

Фото: Агентство "Москва"

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил оценить готовность систем социальных объектов к бесперебойной работе зимой. Об этом говорится в сообщении правительства.

Поручение дано по итогам заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. В нем участвовали также вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

Участники обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы, в том числе в осенне-зимний период, объектов социальной сферы. Речь шла об учреждениях образования, науки, культуры и здравоохранения.

Помимо оценки готовности систем, первый вице-премьер потребовал на случай чрезвычайных ситуаций "обеспечить четкий порядок действий для минимизации негативных последствий".

Как подчеркнул Чернышенко, работа образовательных организаций находится на постоянном контроле федеральных ведомств и региональных властей.

"Минпросвещения России дважды в год совместно с МЧС России и другими заинтересованными организациями проводит всероссийские учения", – сказал он.

Вице-премьер добавил, что в работе важно учитывать рекомендации и памятки, которые Минпросвещения направляет во все регионы.

Ранее в ряде российских регионов были зафиксированы перебои с отоплением после старта сезона. С проблемами столкнулись жители Пермской и Челябинской областей, Красноярского края, Нижнего Новгорода и Омска.

Как указала эксперт Людмила Жгун, в основном сбои связаны с проблемами во внутренних системах домов. Тепло может не поступать из-за перекрытых кранов в отдельных квартирах, засоров в стояках или батареях.

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