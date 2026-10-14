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14 октября, 14:41

Культура

Реконструкция Лувра продлится до 15 лет

Фото: AP Photo/Emma Da Silva

Полное обновление Лувра может занять от 12 до 15 лет. Такое заявление сделал директор музея Кристоф Лерибо, сообщает газета Le Figaro.

По словам руководителя, работы организуют поэтапно, поскольку музей продолжит принимать посетителей. Одновременное присутствие на объекте тысяч рабочих было бы невозможным. При этом Лерибо рассчитывает, что новый вход со стороны Колоннады и дополнительные выставочные залы начнут работать через 5–6 лет.

О программе модернизации музея под названием "Новое возрождение Лувра" президент Франции Эммануэль Макрон объявил в январе 2025 года. Стоимость проекта превышает 1 миллиард евро. В числе запланированных изменений – создание нового входа со стороны восточного фасада и новых залов для экспозиций. Помимо этого, будет создано отдельное выставочное пространство для картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Программа также предусматривает обновление инженерных систем и ремонт исторического здания. Финансирование проекта планировалось обеспечить в том числе за счет повышения стоимости билетов для туристов из стран, не входящих в Евросоюз.

Ранее Лерибо заявил о критическом состоянии инфраструктуры музея. По его словам, в здании не работают эскалаторы, протекает крыша, а электроснабжение нуждается в модернизации.

Кроме того, климатические системы не обеспечивают оптимальные условия для хранения экспонатов, из-за чего некоторые предметы приходится переносить между павильонами. В частности, недавно переместили 10 тысяч античных греческих ваз. Лерибо также указал на финансовые трудности учреждения и задержки с поступлением средств на его содержание.

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