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17 июня, 18:11

Культура

Директор Лувра заявил, что музей находится на "последнем издыхании"

Фото: Getty Images/NurPhoto/Michael Nguyen

Лувр сейчас находится в очень плохом состоянии, поскольку его инфраструктура устаревает. Такое заявление сделал директор музея Кристоф Лерибо, сообщает газета Le Figaro.

"Скажем прямо: несмотря на все величие, несмотря на ежедневную работу команды музея, Лувр на последнем издыхании", – сказал он.

Уточняется, что в культурном учреждении не работают эскалаторы, протекает крыша, система электроснабжения требует модернизации. Лерибо добавил, что команда учреждения сейчас находится на перепутье: она боится начать что-то переделывать, при этом ждать больше нельзя.

Директор пояснил, что сотрудники музея беспокоятся за экспонаты, поскольку температурно-влажностный режим и система климат-контроля работают неидеально. Из-за этого некоторые раритетные предметы перемещают из павильона в павильон. К примеру, недавно переставили 10 тысяч античных греческих ваз.

Представитель учреждения отметил и имеющиеся финансовые проблемы. В частности, деньги на содержание музея могут поступать с задержками.

Ранее французские полицейские задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Лувре. Речь идет о 27-летнем мигранте из Туниса. Следователи заявили, что он "планировал насильственные действия, вдохновленные радикальным исламизмом".

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