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17 июня, 17:32

Шоу-бизнес

Блогер Митрошина заявила, что готова к любому приговору

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Обвиняемая в легализации более 127 миллионов рублей блогер Александра Митрошина готова к любому приговору и спокойно отреагировала на запрошенный гособвинением срок. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

"Я в целом готова была к абсолютно любому запросу", – поделилась она.

Блогер была задержана в 2025 году. Расследование уголовного дела завершилось в ноябре того же года.

Выяснилось, что она легализовала денежные средства с помощью упрощенной системы налогообложения. Доход формировался за счет предоставления услуг в сфере допобразования. Затем блогер частично "отмыла" их, приобретя недвижимость в Москве.

Митрошина признала свою вину, однако через некоторое время с предъявленным обвинением согласилась только частично. Гособвинение попросило суд приговорить блогера к трем годам колонии и назначить ей штраф в размере 900 тысяч рублей, а также конфисковать у нее 115 миллионов рублей.

Прокуратура запросила 3 года колонии блогеру Александре Митрошиной

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