Блогер Митрошина уклонилась от налогов на сумму 127 млн руб

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что в период с 2020 по 2022 год блогер , имея статус индивидуального предпринимателя и упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом для дохода до 150 миллионов рублей, получила средства от оказания образовательных услуг для детей и взрослых. При этом ее доход превышал верхнюю границу.



Митрошина не хотела переходить на общую систему налогообложения, чтобы ее лимит не повысился, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, девушка организовала поступление средств на счета трех ИП, тем самым приобретя 127 миллионов рублей. Затем Митрошина легализовала средства в целях "видимости правомерного владения, пользования и распоряжения", в частности, она переводила оплату по договору долевого участия.

В связи с этим прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного столичным Следственным комитетом по статье УК РФ "Уклонение физлица от уплаты налогов, сборов". Как сообщалось, фигурантку задержали на территории Краснодарского края. В ближайшее время ее доставят в Москву для допроса.

Между тем директор актера Сергея Бурунова опровергла сообщения о его налоговой задолженности перед ФНС. Она рассказала, что артист регулярно выполняет свои обязательства перед ведомством и назвала информацию о долге технической ошибкой.