Директор Бурунова опровергла сообщения о его налоговой задолженности в 11 млн руб

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Сергей Бурунов не имеет налоговой задолженности в 11 миллионов рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом рассказала его директор Анастасия Сайфулина.

По ее словам, Бурунов всегда вовремя выполняет свои обязательства перед ведомством.

"Это техническая ошибка. Откуда взяли эту информацию – неизвестно. Но задолженностей у Сергея Александровича нет, что подтверждает ФНС. Сергей – ответственный налогоплательщик", – приводит Агентство "Москва" слова Сайфулиной.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники ФНС предупредили Бурунова о возможной блокировке его счета в связи с долгами.

Между тем жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения о наличии у нее задолженности по коммунальным услугам в размере более 300 тысяч рублей. Как писали СМИ, долг супруги Петросяна за квартплату якобы составил 128 тысяч рублей, по взносам за капремонт – 179 тысяч и за ЖКУ – около 7 тысяч.