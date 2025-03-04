Жена Петросяна опровергла новости о задолженности в 300 тысяч рублей по "коммуналке"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла новости о наличии у нее задолженности по коммунальным услугам в размере более 300 тысяч рублей. В беседе с телеканалом "360" она выразила уверенность, что произошла ошибка.

"Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет", – считает она.

Также супруга юмориста подтвердила, что возвращается из путешествия на Байкал.

Соответствующие слухи появились в телеграм-канале SHOT. Якобы Брухунова не оплачивала ЖКУ в своей квартире, расположенной в ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках.

СМИ отмечали, что долг супруги Петросяна за квартплату составил 128 тысяч рублей, по взносам за капремонт – 179 тысяч и за ЖКУ – около 7 тысяч. Общая сумма вышла в 314 тысяч рублей.

Ранее стало известно об огромной задолженности по налогам и страховым взносам компаний, учредителем которых является блогер Влад А4 (настоящее имя – Владислав Бумага. – Прим. ред.). Их сумма превысила 2,5 миллиона рублей.

По данным аналитической системы, самый большой долг у "Новой управляющей компании", в которой Бумаге принадлежит 5% акций. Задолженность составляет почти 1,453 миллиона рублей по налогам и 927 тысяч по страховым взносам. Вместе с тем долг на общую сумму 35 тысяч рублей есть и у ООО "Дпицца Северо-Восток", где блогеру также принадлежит 5%.