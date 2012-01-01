Российские звезды задолжали налоговой сотни тысяч рублей

Звезды сериала "Кухня" должны налоговой сотни тысяч рублей, утверждают СМИ. Кто еще из знаменитостей входит в число должников, а кто к концу года успел заплатить по счетам, расскажет Москва 24.

Ксенофонтова, Могилевская и Кузнецова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актриса Елена Ксенофонтова, которая в сериале "Кухня" исполнила роль бывшей жены шефа Элеоноры, не платила за коммуналку ТСЖ "Столица" с 1 декабря 2023 по 31 октября 2024 годы, сообщил телеграм-канал Mash. Долг актрисы вырос до 278 000 рублей, кроме того, были начислены пени – 18 607 рублей, и госпошлина – почти 5 000. Компания подала иск в суд. Кроме того, у артистки также есть налоговый долг на 113 000.

На счету актрисы Марины Могилевской, известной по роли шеф-повара ресторана "Аркобалене", почти 77 тысяч долгов перед ФНС и штраф ГИБДД в 500 рублей. А Екатерина Кузнецова (внесена Минюстом в реестр иноагентов в РФ), она же официантка Саша, накопила неоплаченных налогов почти на 50 тысяч. В соцсетях актриса из Украины постит фотографии из Испании, куда уехала в 2022 году. Там артистка пытается заниматься инвестициями в бизнес.

Гусейн Гасанов

Фото: vk.com/Гусейн Гасанов

Звезда соцсетей обрел популярность, снимая пранки и смешные видео. Сейчас он в числе блогеров, которые продают "успешные курсы". Издание "Комсомольская правда" выяснило, что у Гасанова есть ИП, через которое он занимается производством рекламы, и на начало мая этого года бизнесмен должен был государству 153 миллиона рублей налогов.

Однако к середине августа пранкер похвастался в соцсетях фотографией стола, на котором лежит более полусотни огромных пачек с пятитысячными купюрами. В каждой – по 5 миллионов рублей. Блогер сообщил подписчикам, что полностью закрыл долг перед налоговой.

Елена Блиновская

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Антирекорд по задолженности принадлежит "королеве марафонов" Елене Блиновской. На июль этого года ее долг ФНС составлял 1,35 миллиарда рублей, передавали СМИ. Эти деньги ей насчитали после вскрывшихся махинаций с налогами.

К ноябрю, по данным ФНС, блогер погасила долги по НДФЛ на 320 миллионов, при этом осталось закрыть еще 587 миллионов по НДС, а также штраф, который на начало октября составлял 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов.

Также около месяца назад Блиновская признала себя банкротом. Это значит, что какое-то время она не сможет распоряжаться своим имуществом, которое будет распродаваться назначенным финансовым управляющим для покрытия оставшегося долга.

Надин Серовски

Фото: телеграм-канал NADIN NADIN

Ее называют "принцессой марафонов": после того, как "королева" Блиновская оказалась в СИЗО, Надин Серовски (настоящее имя – Надежда Артамонова) стала главной наставницей российских женщин. Инфобиз-блогер позиционирует себя как эксперт по похудению, личностному росту, прокачке, финансовой грамотности, распаковке личности, принятию себя и многим другим направлениям. Один из последних марафонов принес ей 500 тысяч рублей, передает издание The Voice.

При этом, по данным телеграм-канала Shot, Серовски задолжала налоговой 68 миллионов рублей. Надин уехала из страны после того, как у блогеров-миллионников (Блиновской, Лерчек и других) начались серьезные проблемы с законом, и обосновалась в Дубае. Однако зарабатывать она продолжает в России на курсах и продаже рекламы в соцсетях.