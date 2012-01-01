Российские звезды задолжали налоговой сотни тысяч рублей

Звезды сериала "Кухня" должны налоговой сотни тысяч рублей, утверждают СМИ. Кто еще из знаменитостей входит в число должников, а кто к концу года успел заплатить по счетам, расскажет Москва 24.
Ксенофонтова, Могилевская и Кузнецова
Актриса Елена Ксенофонтова, которая в сериале "Кухня" исполнила роль бывшей жены шефа Элеоноры, не платила за коммуналку ТСЖ "Столица" с 1 декабря 2023 по 31 октября 2024 годы, сообщил телеграм-канал Mash. Долг актрисы вырос до 278 000 рублей, кроме того, были начислены пени – 18 607 рублей, и госпошлина – почти 5 000. Компания подала иск в суд. Кроме того, у артистки также есть налоговый долг на 113 000.
На счету актрисы Марины Могилевской, известной по роли шеф-повара ресторана "Аркобалене", почти 77 тысяч долгов перед ФНС и штраф ГИБДД в 500 рублей. А Екатерина Кузнецова (внесена Минюстом в реестр иноагентов в РФ), она же официантка Саша, накопила неоплаченных налогов почти на 50 тысяч. В соцсетях актриса из Украины постит фотографии из Испании, куда уехала в 2022 году. Там артистка пытается заниматься инвестициями в бизнес.
Гусейн Гасанов
Звезда соцсетей обрел популярность, снимая пранки и смешные видео. Сейчас он в числе блогеров, которые продают "успешные курсы". Издание "Комсомольская правда" выяснило, что у Гасанова есть ИП, через которое он занимается производством рекламы, и на начало мая этого года бизнесмен должен был государству 153 миллиона рублей налогов.
Однако к середине августа пранкер похвастался в соцсетях фотографией стола, на котором лежит более полусотни огромных пачек с пятитысячными купюрами. В каждой – по 5 миллионов рублей. Блогер сообщил подписчикам, что полностью закрыл долг перед налоговой.
Елена Блиновская
Антирекорд по задолженности принадлежит "королеве марафонов" Елене Блиновской. На июль этого года ее долг ФНС составлял 1,35 миллиарда рублей, передавали СМИ. Эти деньги ей насчитали после вскрывшихся махинаций с налогами.
К ноябрю, по данным ФНС, блогер погасила долги по НДФЛ на 320 миллионов, при этом осталось закрыть еще 587 миллионов по НДС, а также штраф, который на начало октября составлял 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов.
Также около месяца назад Блиновская признала себя банкротом. Это значит, что какое-то время она не сможет распоряжаться своим имуществом, которое будет распродаваться назначенным финансовым управляющим для покрытия оставшегося долга.
Надин Серовски
Ее называют "принцессой марафонов": после того, как "королева" Блиновская оказалась в СИЗО, Надин Серовски (настоящее имя – Надежда Артамонова) стала главной наставницей российских женщин. Инфобиз-блогер позиционирует себя как эксперт по похудению, личностному росту, прокачке, финансовой грамотности, распаковке личности, принятию себя и многим другим направлениям. Один из последних марафонов принес ей 500 тысяч рублей, передает издание The Voice.
При этом, по данным телеграм-канала Shot, Серовски задолжала налоговой 68 миллионов рублей. Надин уехала из страны после того, как у блогеров-миллионников (Блиновской, Лерчек и других) начались серьезные проблемы с законом, и обосновалась в Дубае. Однако зарабатывать она продолжает в России на курсах и продаже рекламы в соцсетях.