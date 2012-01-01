Юрист Георгиева объяснила, чем для Блиновской обернется ее банкротство

13 ноября суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом, после чего ее имущество должно быть распродано в течение полугода. Сама "королева марафонов" продолжает находиться в СИЗО по делу об уклонении от уплаты налогов на более чем 900 миллионов рублей. Как теперь будет складываться судьба Блиновской, расскажет Москва 24.

Путь к свободе?

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление блогера Елены Блиновской и признал ее банкротом. Также открыта процедура реализации ее имущества в счет долга перед ФНС, который изначально оценивался почти в миллиард рублей. Процедура должна быть завершена за полгода, за это будет отвечать арбитражный управляющий.



элитная недвижимость;

четыре люксовых автомобиля;

более 50 счетов в разных компаниях.

Елену Блиновскую и ее мужа Алексея обвинили в уклонении от уплаты налогов на более чем 900 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. В августе 2024-го адвокат "королевы марафонов" Наталия Сальникова рассказала на одном из мероприятий, что суд арестовал активы блогера на 64 миллиарда рублей. По официальным данным, сюда входит в том числе: Часть имущества сторона Блиновской уже успела продать, сообщали СМИ.



Юрист блогера Иван Морозов сообщил РИА Новости, что защита планировала избежать банкротства своей подопечной, однако решения об обжаловании вердикта пока нет. Также он подчеркнул, что Блиновская подавала заявление, когда следствие отказывалось снимать арест с имущества для продажи и закрытия долгов, однако в последнее время ситуация менялась в лучшую сторону: в частности, на реализацию выставлен дом за 600–650 миллионов рублей.





Иван Морозов юрист Елены Блиновской Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг. Тогда банкротства и реализации имущества не понадобится.

По данным ФНС, на сегодняшний день Блиновская погасила долги по НДФЛ на 320 миллионов, при этом осталось закрыть еще 587 миллионов по НДС, а также штраф, который на начало октября составлял 221 миллион рублей и пени в размере 340 миллионов.

При этом источники телеграм-канала SHOT утверждают, что банкротство открывает Блиновской путь к свободе: якобы ее могут отпустить из СИЗО уже к Новому году.

"Приговор будет обвинительным в любом случае"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

После признания Блиновской банкротом с нее спишут все долговые обязательства, объяснила Москве 24 юрист Алла Георгиева.



Алла Георгиева юрист Продажа затронет не все имущество, а только то, которое покроет долг. Когда необходимая сумма будет получена, у блогера могут остаться нераспроданные активы, и она сможет распоряжаться ими самостоятельно. Самое главное – погасить долги.

Однако уголовное дело против Блиновской не будет прекращено на одном лишь основании погашения задолженности, подчеркнула эксперт.

"Но это, возможно, будет смягчающим обстоятельством, и тогда наказание, вероятно, уменьшат. Однако суд может рассмотреть это и как факт, что она признала себя банкротом ради попытки уйти от ответственности. Приговор будет обвинительным в любом случае", – предположила Георгиева.

В свою очередь, заслуженный юрист России Иван Соловьев уточнил, что банкротство – достаточно продуманный ход юристов Блиновской, однако на время процедуры должнику запрещено распоряжаться своим имуществом и счетами, сообщает сайт "Аргументы и факты".



Иван Соловьев заслуженный юрист России Все доходы, которые могла получать Блиновская в это время, должны были перейти в ведение специального финансового управляющего, который назначается и работает до окончания процедуры банкротства.

Кроме того, признанный банкротом в течение пяти лет не имеет права занимать руководящие должности в организациях и открывать ИП, объяснил Соловьев.

