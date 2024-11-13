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Блогер Елена Блиновская может погасить задолженность по налогам до конца года, заявил ее юрист Иван Морозов в Арбитражном суде Москвы.

По его словам, на продажу выставлен ее дом за 600–650 миллионов рублей.

"Суд идет нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга. Надеемся, что до конца декабря мы проведем сделки и закроем основной долг", – цитирует юриста ТАСС.

На депозит уже внесены 25 тысяч рублей в качестве возмещения будущих судебных расходов. Суд ищет арбитражного управляющего, которому в случае начала процедуры банкротства предстоит разобраться с долгами. Поскольку у "королевы марафонов" есть дети, к участию в деле привлечены органы опеки и попечительства.

В марте 2024 года следствие обвинило Елену и ее мужа Алексея в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

Суд зарегистрировал дело Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следователей, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. При этом Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года. Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей.

Тем временем следствие по делу ее мужа остановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Блиновский служит в зоне спецоперации.

