Суд разрешил блогеру Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга

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Суд в Москве разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру за 90 миллионов рублей для погашения долга перед налоговой, передает ТАСС.

Согласно заявлению защиты, на квартиру на Серпуховском Валу уже нашелся покупатель. Средства от сделки автоматически переведутся налоговой на уплату долга Блиновской. Ранее ей также было разрешено продать квартиру за 70 миллионов рублей.

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

14 августа суд продлил Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 года. Инстанция также приняла решение о продлении сроков наложенного на имущество блогера ареста.

Позже Блиновская подала кассационную жалобу на отказ принять ее исковые требования к ФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. При этом сумма ее долга выросла еще на 1,2 миллиона рублей.

