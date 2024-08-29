Блиновская подала новую жалобу к ФНС о снижении ей размера налогов на 1,4 млрд

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогер Елена Блиновкая подала кассационную жалобу на отказ принять ее исковые требования к Федеральной налоговой службе о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Московского округа.

Дату заседания пока не назначили. Блиновская должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Защита хотела бы снижения налоговой недоимки как минимум в два раза.

14 августа суд продлил срок содержания под стражей блогеру на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 года. Суд также принял решение продлить сроки наложенного на имущество блогера ареста.

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей. В результате это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставила в налоговую декларации с ложными сведениями, тем самым уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 миллиона рублей.

В отношении Блиновского уголовное дело выделили в отдельное производство, так как ранее он был объявлен в федеральный розыск.



12 августа сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей. В итоге долг блогера составил более 1 миллиарда 221 миллиона рублей.