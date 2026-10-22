Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Движение в центре Москвы возобновлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

О перекрытии движения в центре города сообщалось 22 октября. Было закрыто движение на Тверской улице по направлению в центр, на Большом Каменном мосту, на съезде с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат, а также на улице Знаменке и Большом Путинковском переулке в районе Тверской улицы, на Кремлевской набережной.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилось комплексное благоустройство проезда Кадомцева в районе Ростокино.

На проезжей части уложили новый асфальт площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Тротуары обновили на площади почти 500 "квадратов", а прилегающую зеленую зону привели в порядок, засеяв газоны на площади 1 тысяча "квадратов". На объекте появились дополнительные опоры освещения.