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22 октября, 17:18

Политика

Кабмин одобрил увеличение штрафов за езду без водительских прав

Фото: 123RF.com/zinkevych

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий повышение штрафов за управление автомобилем без водительского удостоверения. После одобрения на заседании кабмина в четверг документ с поправками в Кодекс об административных правонарушениях направят в Госдуму, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Сейчас за езду без прав или с просроченным удостоверением предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Согласно инициативе, взыскание увеличат до 15–30 тысяч рублей, а за повторное нарушение оно может достигнуть 50 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект исключает возможность оплатить штраф со скидкой 25% в течение первых 30 дней. Такое ограничение уже действует, например, в отношении наказаний за вождение в нетрезвом виде и управление автомобилем после лишения прав.

При этом новые меры не касаются водителей, которые сели за руль после лишения удостоверения – для них уже предусмотрена отдельная строгая ответственность, вплоть до уголовной.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает срок действия зарубежных водительских удостоверений для россиян, постоянно проживающих за границей.

Согласно инициативе, иностранные национальные и международные права перестанут признавать в России через год после въезда, если гражданин находится в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд. Отсчет будет вестись с даты каждого фактического въезда.

За езду без прав россиян будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей

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