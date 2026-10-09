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09 октября, 17:57

Политика

В ГД внесли проект о сроке действия иностранных водительских прав у россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, уточняющий порядок использования зарубежных водительских удостоверений россиянами. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

По замыслу авторов инициативы, иностранные национальные и международные права россиян перестанут действовать на территории страны по истечении одного года с даты въезда. Речь идет о гражданах, которые на законных основаниях постоянно проживают за границей и получили там водительское удостоверение.

Ограничение сработает, если такой гражданин находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Отсчет ведется от каждого фактического въезда.

"Иностранные национальные и международные водительские удостоверения граждан Российской Федерации будут признаваться недействительными", – говорится в пояснительной записке.

Чтобы устранить правовую неопределенность, которую выявил Конституционный суд России, документ вводит четкое ограничение сроков, в течение которых иностранные водительские удостоверения таких лиц будут признаваться действительными.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время экзамена, средства аудио- и видеорегистрации – вести запись в реальном времени. Также изменения внесут в правила, которые связаны с медзаключением.

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