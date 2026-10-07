Эксперт Бондарь: при блокировке авто нужно доказать факт и размер потерь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если припаркованный во дворе автомобиль перекрыл выезд другой машине, ее владелец может потребовать возмещения убытков. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

"При опоздании на работу и выговоре от начальника основанием для выплаты служат подтвержденные денежные потери. Статьи 15 и 1064 Гражданского кодекса позволяют взыскать разумные расходы на такси и недополученный заработок, если они вызваны блокировкой", – рассказал эксперт.

При этом автовладельцу потребуется доказать, кто именно перекрыл выезд, размер понесенных потерь и связь между нарушением и ущербом.

Бондарь отметил, что правила дорожного движения запрещают парковку, при которой становится невозможным выезд другого автомобиля. При этом получить компенсацию морального вреда можно только при доказательстве нарушения личных неимущественных прав, например причинения вреда здоровью. Это предусмотрено статьей 151 ГК РФ.

Если из-за блокировки машины сотрудник опоздал на работу и получил выговор, он может оспорить взыскание в трудовой инспекции или суде при условии, что опоздание произошло не по его вине.

Для подтверждения обстоятельств эксперт советует сфотографировать оба автомобиля и их номера так, чтобы на снимках было видно перекрытый выезд. Также необходимо зафиксировать время и продолжительность блокировки, обратиться в полицию для оформления нарушения и установления водителя, сохранить чеки на такси и получить у работодателя подтверждение опоздания и финансовых потерь.

После этого виновнику можно направить письменное требование о возмещении убытков, приложив их расчет и копии доказательств. Если договориться не удастся, требование можно предъявить через суд по месту жительства ответчика.

Ранее юрист Александр Манько рассказал, что водитель может забрать автомобиль без оплаты эвакуации и штрафстоянки, если успеет сделать это до начала движения эвакуатора. Для этого необходимо обратиться к инспектору ДПС, предъявить водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, устранить нарушение и переставить машину в разрешенное место. При этом штраф за неправильную парковку все равно придется оплатить, а при начале движения эвакуатора опасно пытаться остановить погрузку, цепляясь за дверь или находясь под колесами автомобиля.