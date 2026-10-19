МВД: для международных водительских прав нужны заявление и российские права

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Заявление, паспорт и российское водительское удостоверение являются обязательными документами для получения международных водительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Фотография размером 35 на 45 миллиметров, выполненная в черно-белом или цветном изображении на матовой бумаге", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в перечень входит документ, подтверждающий право на льготу по уплате госпошлины. Это требование касается граждан, которые имеют такую льготу в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Если документ, удостоверяющий личность, составлен на иностранном языке, потребуется его заверенный перевод.

Также среди обязательных бумаг – страховой номер индивидуального лицевого счета. Исключение сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и членов их семей, сотрудников международных организаций, аккредитованных при МИД РФ, а также для лиц, не являющихся гражданами России и не имеющих страхового номера.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Автоматизированная система начнет фотографировать кандидатов, а видеокамеры будут вести запись экзамена в реальном времени. Также изменения внесут в правила, связанные с медзаключением.