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16 октября, 06:31

Транспорт

Сотрудники ГАИ смогут лишать водителей прав с марта 2027 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 марта 2027 года сотрудники Госавтоинспекции смогут получать сведения о медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем в режиме реального времени и лишать прав. Об этом ТАСС сообщил автоюрист Лев Воропаев.

По словам специалиста, обмен информацией между медицинскими учреждениями и Госавтоинспекцией будет происходить автоматически. Это позволит сотрудникам ведомства оперативно узнавать о заболеваниях, при которых запрещено управлять транспортными средствами.

Если противопоказания обнаружат у человека, который только собирается получить водительское удостоверение, ему откажут в выдаче документа.

Если такие сведения поступят в отношении действующего водителя, его обяжут пройти медицинское освидетельствование в течение трех месяцев. При подтверждении заболевания право управления автомобилем прекратят автоматически, пояснил Воропаев.

Ранее в России предложили ввести водительские удостоверения для пользователей электровелосипедов с мощностью двигателя более 0,25 киловатта. Такие транспортные средства хотят приравнять к мопедам. Изменения могут затронуть в том числе курьеров, использующих электровелосипеды в работе.

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