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15 октября, 15:52

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Юрист Свечникова: запрет на парковку во дворе можно инициировать через администрацию

Юрист объяснила, как добиться запрета на парковку во дворах

Фото: 123RF.com/aprior

Добиться установки знаков, запрещающих парковку во дворах жилых домов, можно через местную администрацию, если автомобили мешают проходу пешеходов или проезду спецтранспорта. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ассистента кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Софью Свечникову.

По словам юриста, жителям стоит подготовить коллективное обращение с фотографиями, на которых видно, как припаркованные машины загромождают придомовую территорию. Вопрос также можно вынести на общее собрание собственников. Если большинство жильцов поддержит инициативу, они смогут ходатайствовать перед местными властями об установке дорожных знаков или ограждений.

Свечникова добавила, что еще один способ повлиять на ситуацию – направить жалобу через специальную форму на сайте Госавтоинспекции. К обращению рекомендуется приложить фотографии, подтверждающие нарушение.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что владелец автомобиля, которому перекрыли выезд со двора, может потребовать возмещения подтвержденных убытков. В частности, можно взыскать расходы на такси и недополученный заработок, если они возникли из-за блокировки машины.

Для этого необходимо доказать, кто именно перекрыл выезд, подтвердить размер потерь и связь между нарушением и ущербом. Эксперт также рекомендовал зафиксировать ситуацию на фото, сохранить чеки и документы от работодателя, а затем направить виновнику письменное требование о компенсации. Если договориться не получится, вопрос можно решить через суд.

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